Jaromír Nohavica przerywa milczenie i powraca z nową płytą pt. „Máma mi na krk dala klíč“

Album ten to piętnaście nowych, oryginalnych utworów, mocne melodie i, co charakterystyczne dla ostrawskiego barda, jeszcze mocniejsze teksty. A wszystko to przy akompaniamencie samej gitary akustycznej i akordeonu dętego - dzięki temu instrumentowi artysta symbolicznie powraca do swoich ludowych początków.

Ze szlachetnością dojrzałego mężczyzny radzi sobie z odejściem matki („Máma mi na krk dala klíč”) i śmiercią przyjaciela („Emil P.”), z nostalgią wspomina natomiast minione lata („Staré dobré časy”), jak również dawną miłość („Moniko”). Oddaje hołd poetyckim wzorom („Píseň pro V. V.”, „Den nenávidí noc”), ukochanej kobiecie („Zestárli jsme lásko”) oraz swemu ojcu („Je ti to lito”). Potrafi też jasno nazwać obecną sytuację i czasy dawno minione, ich wzajemną spójność i podobieństwo („Vlci”, „Řekni sýr”, „Řady”).

Chociaż na pierwszy rzut oka może się tak nie wydawać, wszystkie utwory tworzą spójną całość, która poprzez dźwięki wydobywające się z gitary akustycznej, opowiada przejmującą historię życia piosenkarza i daje, jak to Jaromír ma w zwyczaju, nadzieję na przyszłość („Dobří hołubi”). Nohavica zbudował niepowtarzalny, ważny muzyczny filar tego trudnego roku 2020 - szczególnie dla tych, którzy nie chcą zapomnieć i pamiętają.