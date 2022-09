Japonia. Minister cyfryzacji Taro Kono chce usunąć dyskietki, faxy i inne relikty przeszłości

„Minister cyfryzacji wypowiada wojnę dyskietkom. Jest około 1900 procedur rządowych, które wymagają społeczności biznesowej, by używali takich nośników, tj. dyskietek, płyt CD, mini-dysków (MD) itp. by składać wnioski i inne formularze. Agencja cyfrowa chce zmienić te regulacje, by można to było robić online” – napisał na Twitterze.