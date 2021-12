Japonia: McDonald’s będzie sprzedawał tylko małe porcje frytek. Bo zabrakło ziemniaków

McDonald’s Holdings Co. Japan będzie oferować od piątku do 30 grudnia mniejsze porcje frytek. Powód? Są problemy z dostawami ziemniaków używanych do produkcji frytek.

Nie pomogły starania sieci fast foodów, która chciały uruchomić innych dostawców surowca, dla zachowania ciągłości sprzedaży, trzeba było zdecydować się na ograniczenie wielkości porcji frytek, żeby zapewnić jak największej liczbie klientów stały dostęp do naszych frytek, podano w komunikacie.

McDonald's ma nadzieję, że problemy z dostawami, które wpłyną na prace jego 2900 punktów sprzedaży w Japonii, zostaną rozwiązane do sylwestra.

Zestawy w McDonald's zawierają średniej wielkości porcję frytek, a klienci mają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ich wielkości. Przy 74 gramach i 225 kaloriach na porcję, mały rozmiar to około połowa porcji średniej wielkości.