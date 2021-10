Japonia: Atak nożownika i pożar w pociągu pod Tokio. Sprawca był przebrany za Jokera Hubert Rabiega

fot. pixabay

W niedzielę w okolicach stolicy Japonii, Tokio, doszło w jednym z pociągów do ataku nożownika. Rannych zostało co najmniej 15 osób, w tym jedna osoba ciężko. Sprawca został zatrzymany na miejscu - to 24-latek, który w chwili zdarzenia ubrany był w kostium Jokera.