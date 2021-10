Janusz Lewandowski: Orzeczenie pseudo-TK pomoże PiS w dobijaniu resztek polskiej demokracji [ROZMOWA]

Trybunał Konstytucyjny uznał wyższość prawa polskiego nad prawem unijnym. Co to dla nas oznacza?

Orzeczenie pseudo-Trybunału Konstytucyjnego oznacza wyprowadzenie Polski przestrzeni prawnej Unii. Czyli jest to niezadeklarowany Polexit prawny, po to żeby Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro mieli wolną rękę w dobijaniu resztek polskiej demokracji.

Politycy partii rządzącej wskazują jednak, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego to nie jest nic nowego, bo takie wyroki zapadły już wczesnej (w 2005 i 2010 roku), a obecne orzeczenie jest jedynie ich następstwem.

Dziwi mnie, że rządzący powołują się na wyroki, które mówią o pełnej zgodności traktatów unijnych z polską konstytucją.

Pojawia się także argument, że podobne orzeczenia zapadły również w innych krajach Unii Europejskiej, jak na przykład Niemcy, czy Francja.

Nie ma analogii. Jeżeli podważane są kompetencje Unii Europejskiej, to Komisja Europejska wszczyna postępowanie nawet wobec najsilniejszego kraju w Unii, jakim są Niemcy. Ale cały zachodni, demokratyczny świat odróżnia pewne elementy systemu prawnego danego kraju od całościowej destrukcji, jaka dokonuje się w Polsce i na Węgrzech. To jest bardzo dobrze widoczne w Brukseli i innych europejskich stolicach. To nie jest tylko kwestia relacji trybunał polski–trybunał unijny. Jest to też kwestia sposobu powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czy tak zwanego neoKRS. Przecież nasza Krajowa Rada Sądownictwa została zwieszona w europejskiej sieci tego typu instytucji. Chodzi o nękanie sędziów, którzy nie są spolegliwi, czyli trzeba patrzeć na całość. A ta całość oznaczająca systemowe niszczenie rządów prawa ma miejsce tylko w Polsce i na Węgrzech. Tylko te dwa kraje rażą na tle całej Unii Europejskiej.