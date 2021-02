Janusz Kowalski z Solidarnej Polski odwołany z rządu. Jest ostre stanowisko partii koalicyjnej PiS: Nastąpiło to wbrew umowie koalicyjnej!

W sobotę, 20 lutego 2021 r., najpierw dowiedzieliśmy się, że minister aktywów państwowych Jacek Sasin podziękował za pracę wiceministrowi Januszowi Kowalskiemu z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. W trybie pilnym w sobotę zebrało się kierownictwo partii koalicyjnej PiS. Jak podano w oświadczeniu, odwołanie posła SP z rządu nastąpiło to wbrew umowie koalicyjnej zawartej w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jak dodano w oświadczeniu, Solidarna Polska ustami swoich ministrów sprzeciwia się uchwale Rady Ministrów, która 2 lutego 2021 r. przyjęła „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.”.

Prezydium Zarządu Krajowego Solidarnej Polski po informacji odwołaniu Janusza Kowalskiego z funkcji wiceministra Aktywów Państwowych oświadcza:

"Negatywnie oceniamy odwołanie rekomendowanego przez Solidarną Polskę na stanowisko wiceministra aktywów Państwowych Janusza Kowalskiego. Nastąpiło to wbrew umowie koalicyjnej zawartej w ramach Zjednoczonej Prawicy. Dzieje się to zaraz po sprzeciwie ministrów Solidarnej Polski wobec uchwał Rady Ministrów związanych z przyjęciem ustaleń szczytu Rady Europejskiej z grudnia 2020 r. oraz „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.”.