Janusz Korwin-Mikke o pandemii: Ludzie umierali z powodu rządu, rząd jest mordercą. Ludzie z Ministerstwa Zdrowia powinni pójść siedzieć

Prezes partii Korwin i poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke pytany w piątek, 5 marca 2021 r., w Radiu Plus o to jak wyglądałby rok pandemii pod rządami jego formacji mówi, że nie zostałyby wprowadzone żadne obostrzenia.

- W ciągu pierwszych czterech miesięcy zamiast dwóch tysięcy ludzi umarłoby 30 tysięcy i koniec. Teraz umarło 45 tysięcy i umieramy dalej. Gonimy kraje, które nie robiły żadnych lockodwnów i kwarantann. Trzeba to było przechorować tylko starsi ludzie powinni być izolowani, sami powinni się izolować, co najwyżej trzeba im pomóc. Reszta powinna starać się normalnie przechorować to jak najszybciej, bo młodzi ludzie na to nie umierają i spokój. Umarło o co najmniej 40 tysięcy więcej ludzi, niż umarło rok temu na inne choroby. Umierali z powodu rządu, rząd jest mordercą. Ci ludzie z Ministerstwa Zdrowia powinni pójść siedzieć, to są przestępcy, a nie żadni urzędnicy.

- Wiemy, że siedzieć nie pójdą bo robi tak cały świat. Głupi wyborcy wybierają głupich rządzących, którzy wygadują głupoty - ocenił w swoim stylu Janusz Korwin-Mikke.