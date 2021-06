Janusz Cieszyński wraca do rządu. Ma zostać ministrem cyfryzacji

Joński oświadczył, że Janusz Cieszyński to człowiek, który 14 kwietnia ubiegłego roku podpisał umowę na „respiratory z handlarzem bronią i tego samego dnia przelał mu 160 milionów”. - Miało przyjść 1241 respiratorów, przyszło 200 i niekompletnych, brakuje na dziś jakieś 50 mln zł z odsetkami i karami plus 13 milionów VAT (…) W normalnym kraju taki polityk nie miałby miejsca w życiu publicznym, najwyżej usłyszałby zarzuty prokurorskie, a u nas ten pan wraca i to na funkcję ministra cyfryzacji – ocenił na konferencji prasowej.

Zdaniem parlamentarzystów, Cieszyński posiada dużą wiedzę w sprawie zakupu respiratorów oraz o tym, jaka była w tym rola służb, co tłumaczy jego nominację. - To nagroda za to, że cicho siedział i nic nie przekazywał (...) Gdyby Cieszyński upublicznił wiedzę, którą ma, mogłoby dojść do dymisji rządu Morawieckiego – ocenił Joński.

Politycy dodali, że w przyszłym tygodniu będą chcieli dowiedzieć, na jakim etapie jest postępowanie ws. respiratorów, gdyż wniosek do prokuratury złożyli już w tej sprawie w połowie czerwca 2020 r.