Janina Ochojska: Komisja Europejska zgadza się na łamanie prawa na granicy z Białorusią

Unia po prostu nie rozumie, co się dzieje. Polski rząd przedstawia jej historię, zgodnie z którą dzielnie broni granicy zewnętrznej UE – mówi Janina Ochojska w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”. Europosłanka związana z Platformą Obywatelską przyznaje, że jest zawiedziona współpracą Komisji Europejskiej z władzami w Warszawie.

Niedawno Ochojska porównała polskich funkcjonariuszy do „niemieckich i sowieckich katów”, oskarżając o torturowanie migrantów na granicy z Białorusią – co zostało zgłoszone do prokuratury. Już wcześniej wzbudzała zresztą wiele kontrowersji swoimi atakami na Straż Graniczną i wojsko.

W sylwestra ukazał się wywiad z założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w którym wpierw opowiada o przyczynach i mechanizmach migracji, a następnie przechodzi do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

„Muszę przyznać, że jestem zawiedziona stanowiskiem Komisji. Zaproponowała bowiem tymczasowe przepisy dla Polski, Litwy i Łotwy, dzięki którym uchylona ma zostać procedura powrotowa. Można będzie legalnie wypychać ludzi za granicę bez podejmowania procedur azylowych” – stwierdziła Ochojska.