Jan Mencwel: Betonowanie miast stało się już obciachem

Straszny upał!

Niestety. Szczególnie, jak się mieszka w miastach. Poza miastem łatwiej wytrzymać, choć takie fale upałów są groźne wszędzie.

W miastach, w których jest dużo zieleni, jest dużo drzew, temperatura jest niższa – tak mówią badania. Jak to wygląda w Warszawie?

W zależności od miejsca, różnice w temperaturach mogą być znaczne. Przestrzenie pozbawione drzew, jak miejskie place, duże arterie, trasy przelotowe, a ich jest w Warszawie wiele, nagrzewają się piekielnie. Polega to na tym, że temperatura miejscowa jest dużo wyższa; może być o kilkanaście, a nawet ponad 20 stopni różnicy. Wiem, bo sam to mierzyłem specjalistycznym termometrem, na przykład na Placu Bankowym. To sprawia, że powstaje efekt tak zwanej miejskiej wyspy ciepła: całe miasto zaczyna się nagrzewać przez te powierzchnie, które są wystawione na słońce i bardzo mocno się nagrzewają w ciągu dnia, a w nocy to ciepło oddają. Ciepło ulatuje do góry, wchodzi do mieszkań i mamy zjawisko tropikalnych nocy, w których bardzo ciężko się śpi.

To wszystko bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.