Jan Maria Rokita kandydatem na RPO? Andrzej Duda: Warto byłoby go rozważyć

Fiat Punto z 1998 roku na Allegro na aukcji WOŚP 2021. Stan jak z salonu. Auto lata stało w garażu pod kocem. Rejestracja: KAC

Takie auta istnieją tylko w kawałach. To - naprawdę. To najdroższy fiat punto w Polsce. Auto z Katowic można kupić na Allegro na aukcji na rzecz WOŚP. Ma 22 lata, niecałe 15 tys. przebiegu i czarne tablice z literami KAC. Wiele lat spędziło w garażu przykryte kocem. Chętnych do kupna jest 29 osób, cena 4 stycznia wynosi 10 tys. złotych. Poznaj historię fiata z Polmozbytu.