Jan Maria Jackowski: Myślę, że w PiS nie ma szacunku dla ludzi

Panie senatorze, dużo się ostatnio w Prawie i Sprawiedliwości dzieje: odeszło dwóch posłów, senator Marek Martynowski zrezygnował z funkcji przewodniczącego klubu senackiego partii. To nie są dobre wiadomości.

To prawda, to są złe wiadomości. Jest to pokłosie sytuacji wewnętrznej, panującej w obozie Zjednoczonej Prawicy i tego, że coraz więcej osób dostrzega coraz większy rozdźwięk między deklaracjami i programem, a tym, co się realnie dzieje, w jaki sposób prowadzone są sprawy. To wywołuje bardzo duże napięcia wewnętrzne. Jeśli chodzi o decyzję pana senatora Martynowskiego - w pełni ją popieram i rozumiem. To bardzo ceniony senator, rzetelny, świetny szef klubu senackiego partii. Myślę, że jego rezygnacja z tej funkcji, to duża strata dla obozu Zjednoczonej Prawicy. A zrzekł się jej na znak protestu przeciwko powołaniu na bardzo ważne stanowisko osoby, która jest uważana w wewnętrznych i zewnętrznych dyskusjach, a także przez opinię publiczną, jako twarz nepotyzmu. Tymczasem PiS deklaruje, że walczy z nepotyzmem. Decyzja senatora Martynowskiego to bardzo ważny sygnał dla kierownictwa PiS, czy zostaną z tego wyciągnięte właściwe wnioski, to zobaczymy.