Jan Maletka zasługuje na upamiętnienie. Odpowiedź Adamowi Leszczyńskiemu

Po pierwsze, upamiętnienie Jana Maletki 25 listopada 2021 roku we wsi Treblinka, w ramach programu „Zawołani po imieniu”, ponad 4 kilometry od obozu śmierci Treblinka II, zostało brutalnie zaatakowane m.in. przez prof. Jana Grabowskiego. Zarzucono Instytutowi Pileckiego, że zrealizował to upamiętnienie, aby zakwestionować pamięć o ofiarach Holokaustu i przekonać Polaków o masowości polskiej pomocy dla Żydów wywożonych przez Niemców na śmierć.

Wyjaśniam zatem, że oba zarzuty są nieprawdziwe. Polny kamień (a nie pomnik) z tablicą upamiętniającą Jana Maletkę oraz oddającą cześć żydowskim ofiarom Treblinki II, stanął na terenie wsi Treblinka. Natomiast program „Zawołani po imieniu” nie podejmuje kwestii skali polskiej pomocy. Jest on poświęcony wyłącznie tym, którzy pomagali i zginęli – a to jest fundamentalna różnica. Nie sposób zrozumieć, dlaczego fakt istnienia przestępców, czerpiących zyski z tragedii Żydów, miałby sprawić, że program „Zawołani po imieniu”, przywracający pamięć o lokalnych bohaterach, ludziach z małych miast i wsi, o których do tej pory nikt nie pamiętał, fałszowałby historię. Gdyby podłość jednych wykluczała szacunek dla bohaterstwa innych, to w Warszawie nie można byłoby upamiętniać żołnierzy AK, ponieważ istnieli też agenci Gestapo. Nie byłoby upamiętnień działaczy opozycji demokratycznej z okresu PRL, bo równolegle do nich działali agenci SB. Jedno z głównych rond w Warszawie nie mogłoby nosić imienia generała de Gaulle’a ze względu na reżim Vichy. Upamiętnia się bohaterów, a nie zdrajców. Nie wyklucza to mówienia o negatywnych przykładach postaw ludzkich, tak w odniesieniu do okupacji niemieckiej jak i okresu powojennego. Wielu „Zawołanych” zginęło na skutek donosów. Mówienie o tym publicznie podczas upamiętnień, potępianie donosów oraz podkreślanie indywidualnego (oraz rodzinnego) charakteru pomocy trudno bez złej woli określić mianem lukrowania historii.