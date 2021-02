Jan Lityński nie żyje. Zmarły polityk był działaczem opozycji demokratycznej, posłem, doradcą prezydenta RP. Miał 75 lat

Z tasakiem zaatakowali kaplicę na Śnieżce. Zniszczono też obserwatorium! To są turyści?

Co wyprawiają ludzie na najwyższym szczycie Sudetów? Aż trudno w to uwierzyć! W niedzielę Karkonoski Park Narodowy poinformował, że grupa "turystów" zaatakowała drzwi zamkniętej kaplicy na Śnieżce, chcieli dostać się do środka, a zabezpieczenia próbowali sforsować prawdopodobnie przy pomocy tasaka lub innego ostrego narzędzia! Zniszczono też budynek obserwatorium meteorologicznego.