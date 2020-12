Jan Krzysztof Ardanowski został w PiS, ale postawił się Kaczyńskiemu ws. piątki dla zwierząt. "Zrobię wszystko, by to panu nie wyszło"

- Decyzja o pozostaniu była trudna i poprzedzona kilkugodzinną rozmową z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Ja jestem z tą formacją związany od 19 lat. Na dobre i złe. To, że wieś uwierzyła w PiS, to było w dużej mierze zaufanie także do mnie - powiedział.

- Była większa grupa posłów, która była gotowa wyjść z PiS, żeby nie dopuścić do przegłosowania piątki. Nas po prostu - poza tą sprawą - zbyt wiele nie łączy. Niechęć do jednej ustawy wcale nie gwarantuje, że w innych sprawach mielibyśmy to samo zdanie. To za mało, żeby stworzyć oddzielne koło - wyjaśnił Ardanowski dla "SE".

Ardanowski: Powiedziałem Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jestem przeciw piątce

W dalszej części rozmowy były minister ujawnia, co powiedział Jarosławowi Kaczyńskiemu podczas rozmowy, poprzedzającej jego decyzję o pozostaniu w klubie PiS.

- Mówiłem to prezesowi, patrząc mu głęboko w oczy. Powiedziałem: jeśli będzie pan próbował dalej forsować te zapisy ustawy, tak mocno uderzające w wieś, to zrobię wszystko, żeby to panu nie wyszło - powiedział.

- Nie przyłożę ręki do tego, żeby doszło do przedterminowych wyborów i - nie daj Boże - władzę przejęłaby wojująca lewica, która wyciąga ludzi na ulicę i chce wprowadzić obyczajową rewolucję. Ale będę zdecydowanie bronił interesów wsi i przeciwdziałał tendencjom pojawiającym się w klubie, bo przecież to nie tylko zdanie prezesa Kaczyńskiego - dodał.