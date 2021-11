Jan Englert ma tętniaka w aorcie szyjnej! Jak czuje się słynny aktor?

Jak informuje portal WP.pl, Jan Englert przyznał się, że lekarze niedawno zdiagnozowali u niego tętniaka w aorcie szyjnej! Na to szczere i mocne wyznanie zdecydował się w książce "Bez oklasków", gdzie wywiad rzekę z aktorem przeprowadziła Kamila Drecka.

Okres gwarancyjny minął, jeszcze jestem trochę na rękojmi. Generalnie rzecz biorąc: lakier i blacha w porządku, ale co z układem wydechowym? Czy skrzynią biegów? A tak na poważnie: niedawno wykryto u mnie, jak się okazało, wieloletnie znalezisko, tętniaka w aorcie szyjnej. Poinformowano mnie, że w moim wieku już się go nie rusza. (...) Tylko trzeba co jakiś czas sprawdzać, czy przypadkiem nie puchnie. No i tyle - wyznał Jan Englert.