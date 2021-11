Jan Błachowicz: Spróbuję odzyskać to co straciłem red.

USA TODAY Network/Sipa USA/East News

- Nie jestem osobą, która płacze czy chowa się pod łóżko. Przyjmuje to co się wydarzyło na klatę i spróbować odzyskać to co straciłem - mówi były mistrz UFC w wadze półciężkiej Jan Błachowicz.