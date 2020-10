James Bond przegrał z koronawirusem. Premierę "No Time to Die " przełożono na 2021 rok

Tym razem sam James Bond przegrał z koronawirusem. Najnowszy film w przygodami agenta 007 nie wejdzie do kin w tym roku. Premierę przełożono na Wielkanoc 2021 roku, właśnie z powodu zawirowań, jakie przyniosła pandemia.

Miłośnicy znanego aktora Daniela Craiga, który po raz ostatni wystąpi w tej roli są zawiedzeni, ale zaraza zmusiła przełożenie prezentacji obrazy „No Time to Die” z 20 listopada. - Producenci MGM, Universal i Bond, Michael G. Wilson i Barbara Broccoli, ogłosili, że premiera filmu "No Time To Die", 25. z serii o Jamesie Bondzie, zostanie opóźniona do 2 kwietnia, aby mogła być oglądana przez publiczność na całym świecie. Rozumiemy, że opóźnienie będzie rozczarowujące dla naszych fanów, ale teraz nie możemy się doczekać, aby podzielić się z nami "No Time To Die" w przyszłym roku - czytamy w oświadczeniu.