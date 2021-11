Jakub Szamałek: Trzeba mówić o tym, co jest nie w porządku z mediami społecznościowymi

W ubiegłym tygodniu dziennik „Washington Post” napisał, że Facebook przyczynił się do społecznej wojny domowej w polskiej polityce, że dzieli społeczeństwo. Sami politycy mówią o algorytmie nienawiści, o tym, że wygrywają te treści, w których jest przysłowiowa krew. Dla Pana to chyba nie są nowe informacje?

Rzeczywiście, ta informacja nie jest dla mnie szokująca. Przeglądając nowe materiały, które się pojawiły, mam wrażenie, że potwierdzają one to, co już wcześniej podejrzewaliśmy. Nie czuję się więc zaszokowany tym, co się ukazało w prasie. Algorytmy Facebooka preferują to, co się klika, co ma dużo komentarzy i dużo reakcji. Na pierwszy rzut oka wydaje się to niewinne, ale okazuje się, że najlepiej klika się to, co ludzi drażni, albo wkurza czy wzrusza; krótko mówiąc, co rodzi silne emocje. Wtedy jest bardziej prawdopodobne, że daną treść przekażemy dalej. Problem w tym, że głosy spokojne, wyważone giną w takim środowisku. To, co wychodzi na powierzchnię, to często posty obliczone na prowokację. Ludzie, którzy zajmują się mediami społecznościowymi profesjonalnie, w tym też ci, którzy prowadzą politykom ich profile, wiedzą, jak to działa i co należy pisać, żeby wywołać reakcję, a to się przekłada z kolei na skuteczność kampanii. To ma dalekosiężne konsekwencje, bo sprawia, że grupy czy głosy, które wcześniej określilibyśmy jako niszowe czy marginesowe, są promowane i wypychane na pierwszy plan.