Jakub Przygoński: Przede mną są tylko kierowcy, którzy wygrywali Dakar

- Ze wszystkich Dakarów, w których startowałem, ten był najbardziej ekstremalny. To może być widać choćby po tym, jak zmieniały się wyniki. Tak naprawdę do ostatniego dnia trzeba było mieć się na baczności. Ale mi się podoba, że z roku na rok jest coraz trudniej. To naturalne. Mamy coraz lepszy sprzęt, więc trzeba go poddać trudniejszym warunkom, żeby się działo. A przede wszystkim wtedy liczy się nie tylko to, kto ma najlepszy sprzęt, ale umiejętności, nawigowanie, przygotowanie fizyczne. W każdym razie piąte miejsce to naprawdę duży sukces. Przede mną są tylko zawodnicy, którzy Dakar wygrywali - zwrócił uwagę Przygoński, którego pilotem od lat jest Belg Tom Colsoul.

Jak co roku, podczas rywalizacji nie zabrakło sytuacji, przez które załoga Orlen Team mogła nie dojechać do mety.

- Jeśli w tym roku przepracujemy cały sezon, a taki mamy zamiar, żeby wziąć udział w całym cyklu terenowego Pucharu Świata, to liczymy, że za rok staniemy na podium. Doświadczenie jest mi potrzebne, żeby rywalizować z najlepszymi. Taki Sainz czy Peterhansel jeżdżą dłużej niż ja żyję. Do tego oczywiście potrzebujemy szybszego samochodu - ocenił kierowca MINI John Cooper Works Rally przygotowanego przez X-Raid. Wyżej sklasyfikowani kierowcy prowadzili peugeoty i toyoty.

- Na Dakarze było 14 odcinków, a na 12 spotykało nas coś ekstremalnego. W jednym miejscu nie zmieściliśmy się w szutrowym zakręcie i spadliśmy ze skarpy. Jakieś pięć metrów. Mało brakowało, a tak uszkodzilibyśmy auto, że musielibyśmy wycofać się z rajdu. Jednego dnia musieliśmy sobie radzić z chorobą Toma, innym razem na jednym odcinku przebiliśmy trzy opony i walczyliśmy o to, by w ogóle dotoczyć się do mety. Stąd satysfakcja po całym rajdzie jest ogromna - opowiadał Przygoński po wylądowaniu na lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie przywitała go m.in. żona z kilkumiesięczną córeczką.

W poniedziałek, tyle że w południe, do kraju wrócił też motocyklista Maciej Giemza. Drugi zawodnik Orlen Teamu, dla którego był to pierwszy Dakar, zajął 24. miejsce. - Maciek spisał się bardzo dobrze w tych trudnych warunkach, które były dla niego nowe. Jeśli dalej będzie się tak rozwijał, to ma duże szanse, by zajmować miejsca w pierwszej dziesiątce - podsumował Przygoński.