Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej: Wojna nie skończyłaby się dla Rosji bezkrwawo

„Rosja przygotowuje atak na Ukrainę z kilku kierunków na początku 2022 roku” – twierdzi szef wywiadu Ukrainy. To możliwy scenariusz?

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 2014 roku. Były różne jej fazy. Była próba przełamania Ukrainy i oderwanie od niej znacznej części terytorium, przy jednoczesnym udawaniu, że jest to wojna domowa i że Rosja za nią nie stoi. Rosja istotnie zajęła część terytorium Ukrainy, ale nie złamała ukraińskiej państwowości, doprowadziła wręcz do tego, że Ukraina w znacznym stopniu utraciła jakiekolwiek poczucie związków z Rosją. To była tylko faza wojny, bo walki i wymiana ognia cały czas trwają, a w obronie Ukrainy wciąż giną ludzie. Z tym, że Rosja nie przyznaje się do tego, że jest częścią tego konfliktu. Inwazja oznaczałaby przyznanie się.

Militarna eskalacja konfliktu na Ukrainie jest realna?