Jakub Jankiewicz karierę zaczynał jako dziecko. Grał Kostka w "Listach do M." i nie tylko. Dziś jest dorosły. Zobaczcie, jak się zmienił

Młoda gwiazda "Listów do M"

Jakub Jankiewicz to dla wielu Polaków filmowy Kostek Konieczny z „Listów do M”. W 2011 roku widzowie po raz pierwszy zobaczyli młodego aktora w tej roli. Chłopiec miał wtedy 8 lat i od razu wszystkich zauroczył. Nie wielu fanów świątecznego hitu wiedziało wtedy, że nie był to debiut aktorski Jakuba. Już wcześniej pojawiał się w takich serialach jak „M jak miłość” czy „Prosto w serce”. Prawdziwą rozpoznawalność przyniosła mu jednak praca na planie wspomnianego wcześniej filmu. Od czasu premiery „Listów do M” minęło już 10 lat. Jak przez ten czas zmienił się Jankiewicz? Czy dalej rozwijał karierę aktorską?