Jakim Piotr Voelkel jest szefem? Założycie grupy Vox Meble i Uniwersytetu SWPS Piotr Voelkel stawia na "mrowisko" [WYWIAD]

Pracował pan dla teatru, stworzył grupę Vox Meble i Uniwersytet SWPS. Jest pan miłośnikiem sztuki i biznesmenem. Które pana dziecko jest dla pana najważniejsze?

Mówiąc szczerze to najważniejsze dziś są dla mnie wnuki. To z nimi wiążę największe nadzieje i radości.

Z różnych obszarów, które pan wymienił właśnie ten koktajl jest unikalny i nawet nie próbuję go rozdzielać i osobno oceniać. Cieszę się, że te obszary się ze sobą mieszają, że owocują kontaktami z wieloma bardzo różnymi ludźmi a ja stale uczę się od nich. To też trening dla obu półkul mózgu. Mieszanka kompetencji ścisłych, matematycznych, technicznych, nowych technologii i świata artystów, humanistów, psychologów, którzy pomagają poznawać ludzkie emocje, potrzeby, marzenia. Wszystko po to, żeby spojrzeć na świat oczami odkrywców, wywrotowców, rewolucjonistów. Tworzyć multidyscyplinarne zespoły, które stać na niezwykłe spektakle i dzieła sztuki, radykalną innowację i kreowanie rozwiązań unikalnych. Wiele projektów, które się powiodły wynikały właśnie z łączenia tych światów. Wspólny projekt z Magdaleną Abakanowicz to efekt współpracy artysty z wizją oraz technologów, odlewników z rzemieślniczymi kompetencjami i pasją.

Dla mnie to jak życie na huśtawce w radosnym ruchu od jednej do drugiej skrajności.