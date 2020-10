Jakie wybrać studia, by zostać ministrem? Ludzie sukcesu opowiadają o swoich studiach

Jacek Janiszewski w wypowiedzi dla Akademii Zarządzania i Rozwoju wyjaśnia, co uważa za najważniejsze w nauce i życiu zawodowym oraz radzi, jak najlepiej wykorzystać swoje wykształcenie, by czuć się spełnionym. – Zanim podejmie się decyzję, jakie studia rozpocząć, czy jakie kierunki własnego rozwoju przyjąć jako azymuty, warto dobrze się zastanowić, wszystkiego „dotknąć”, poczytać, ile się da – mówi były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej, który jest absolwentem Wydziału Zootechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, a także uzyskał doktorat w dziedzinie socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Według niego, obecnie samo ukończenie studiów nie daje pozycji zawodowej. Co zatem warto robić, by taką pozycję osiągnąć? O tym można się przekonać, słuchając wypowiedzi Jacka Janiszewskiego dla AZiR: https://azir.edu.pl/wyklad/doswiadczenie-to-najwyzsze-wyksztalcenie-czlowieka .

Podobnego zdania, jak Jacek Janiszewski, jest również doc. dr Monika Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W coraz dynamiczniej zmieniającym się świecie kluczowe jest, by uczyć praktycznie i interdyscyplinarnie, łącząc elementy różnych kierunków w jedną, funkcjonalną całość, zgodnie z wymaganiami rynku. Praktyczne podejście do nauczania, świetna infrastruktura i kadra przekazująca wiedzę z pasją – to właśnie te elementy, jako kluczowe dla sukcesu uczelni, wymienia rektor WSEiZ. Jak zapewnia, spektrum oferowanych przez jej uczelnię kierunków jest bardzo szerokie – od typowo artystycznych, jak architektura wnętrz czy wzornictwo, po techniczne, wśród których znajdują się m.in. architektura, budownictwo, informatyka czy zarządzanie i inżynieria produkcji, a także inne, jak chociażby zdrowie publiczne. – Każdy znajdzie u nas to, co go interesuje. Chcemy, aby młodzież znalazła swoją drogę życiową – mówi doc. dr Monika Madej:

.

Partnerem strategicznym platformy azir.edu.pl jest Żabka Polska, a „Polska” jest jej patronem medialnym.