Jakie szykują się zmiany dla kierowców? Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym już od stycznia

Od 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja w ustawie o ruchu drogowym. Pierwotnie miała obowiązywać już od grudnia bieżącego roku, lecz datę finalnie przesunięto.

Nowe zasady dadzą o sobie znać szczególnie finansowo. Wprowadzenie wysokich kar ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Rządzący są przekonani, że taka forma zmusi kierowców do przestrzegania zasad ruchu drogowego, co przełoży się na zmniejszenie ilości wypadków na polskich drogach.

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzanych przez nowy taryfikator jest zwiększenie mandatów za prędkość. Obecnie za przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h możemy zostać obciążeni karą od 200 do 300 złotych. Od stycznia za to samo wykroczenie będziemy musieli zapłacić już 800 złotych.