Jakie są rodzaje butów do biegania? Sprawdź, jak wybrać najbardziej odpowiednie buty dla siebie

Odpowiednia amortyzacja – to, co najbardziej wyróżnia buty do biegania na tle innych butów sportowych jest właśnie amortyzacja. Buty do biegania między sobą będą różnić się poziomem amortyzacji. Im lepsza amortyzacja, tym dłużej buty posłużą do treningów oraz będą wygodniejsze. Poziom amortyzacji powinno dobierać się odpowiednio do wagi ciała.

Buty dla biegacza – dodatkowe technologie

Na rynku znajdziemy całe mnóstwo butów do biegania z różnych firm. Buty te różnią się między sobą nieraz diametralnie. Nie chodzi o to, by kupować buty najdroższe, by mieć pewność, że są najlepsze. Wystarczy wiedzieć, na co zwrócić uwagę, by kupić komfortowe buty do biegania w przystępnej cenie. Producenci butów, szczególnie z czołowych firm, prześcigają się między sobą, co chwila wprowadzając nowe technologie. Jednie zostają na dłużej, inne szybko znikają.

Jedną z ciekawszych technologii wprowadzonych przez czołowe marki jest “skarpetkowa” cholewka, która otula kostkę biegacza, jak skarpetka. Te cholewki są niezwykle wygodne, miękkie i przyjemne. W butach z tymi cholewkami nie musimy martwić się o obtarcia. Najbardziej zadowoleni z tych cholewek są biegacze, którzy posiadają haluksy.