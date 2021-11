Jakie opony kupują Polacy? "Dla połowy kupujących głównym czynnikiem jest ich cena"

Ponad trzy czwarte Polaków (78,6 proc.) kupuje do swojego samochodu nowe opony, a 11,5 proc. wybiera używane. Z kolei 8,5 proc. nie zadeklarowało się jednoznacznie, kupuje takie i takie- wynika z ogólnopolskiego badania ,,Czy Polacy zmieniają opony” zrealizowanego dla Oponeo.pl. Jednocześnie najważniejszym kryterium, które bierzemy pod uwagę przy wyborze ogumienia jest jego cena, niemal połowa respondentów (49,8 proc.) przy zakupie w pierwszej kolejności kieruje się właśnie nią. Najczęściej nowe ogumienie do auta kupujemy w serwisie samochodowym lub u wulkanizatora (45,2 proc.), a także w internecie (41,8 proc.). Sklep stacjonarny lub hurtownie wybiera 18,7 proc. Polaków.

Ponadto jak wynika z badania, dla 34,7 proc. polskich kierowców ważna jest marka i model, co czwarty z nich (25,3 proc.) przy zakupie kieruje się przede wszystkim parametrami opony (np. oporem toczenia, głośnością), a co piąty (20,8 proc.) datą produkcji. Dla co piątej osoby ważne są też rekomendacje – 22,3 proc. badanych zanim kupi nowe opony bierze pod uwagę opinie i oceny innych kierowców, 22 proc. korzysta z pomocy sprzedawcy, a 18,4 proc. kieruje się rankingami, testami i opiniami ekspertów. Jednocześnie 13,8 proc. respondentów analizuje wszystkie powyższe parametry i na tej podstawie wybiera najlepsze dla siebie opony.