Jakie okna wybrać do domu energooszczędnego i pasywnego?

Kluczem do uzyskania wyśrubowanych parametrów jest szczelna bryła budynku. Jednym z jej gwarantów jest zastosowanie aluminiowych systemów okienno-drzwiowych, które pomogą stworzyć znakomicie izolowany i dobrze zabezpieczony przed ucieczką ciepła dom.

Aby okno nie było jedynie „dziurą” w osłonie termicznej domu, należy wybrać to gwarantujące dobrą izolacyjność i możliwie największe zyski słoneczne. W obiektach energooszczędnych i pasywnych niezwykle ważny jest kształt okien, ich rozmiar oraz umiejscowienie, najlepiej od strony południowej. Aluminiowe profile są wąskie, dzięki czemu szyby mogą być znacznie większe, umożliwiając tym samym wprowadzenie dużej ilości naturalnego światła dziennego do pomieszczenia.

W domu energooszczędnym, którego zapotrzebowanie na energię użytkową wynosi maksymalnie 40 kWh/(m2rok), sprawdzi się system okienno-drzwiowy MB-86 firmy Aluprof. Posiada 3 warianty wykonania konstrukcji kształtowników, co pozwala na jego precyzyjne dopasowanie do określonych wymagań oszczędności energii cieplnej. Z kolei budynki powstałe w standardzie pasywnym zużywają prawie 3 razy mniej energii w porównaniu do energooszczędnych, czyli nie więcej niż 15 kWh/(m2rok). Przykładem systemu realizującego założone dla tego rodzaju domów parametry jest MB-104 Passive. To propozycja z najlepiej izolowaną termicznie konstrukcją w ofercie Aluprof, która doskonale wpisuje się w nurt budownictwa pasywnego i posiada certyfikaty Instytutu Domów Pasywnych PHI Darmstadt.

Systemy aluminiowe, dzięki wysokiej wytrzymałości profili, są trwałe i bezpieczne. Nadają się do wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze, przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów. Należy pamiętać, aby przy zakupie okna zapoznać się ze specyfikacją producenta i uzyskać tak zwaną deklarację właściwości użytkowych, która potwierdza parametry okna.

