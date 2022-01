Jakie będą skutki europejskiego Zielonego Ładu dla polskiego rolnictwa? Wyjaśnia komisarz Wojciechowski

Ogłoszony przez Komisję Europejską w grudniu 2019 roku pakiet Europejski Zielony Ład (ang. Green Deal) to projekt unijnej strategii, która ma doprowadzić UE do neutralności klimatycznej w 2050 r. Zielony Ład zakłada m.in., że w UE do 2030 r. 25 proc. areału będzie pod uprawami ekologicznymi.

Jednym z głównych instrumentów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu ma być Fit for 55, czyli ogłoszony przez KE pakiet propozycji legislacyjnych dostosowujących akty prawne w zakresie klimatu i energii do podwyższonego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. z 40 do 55 proc. względem poziomu z 1990 r. Będzie wymagać inwestycji szacowanych na ok. 500 mld euro rocznie do 2030 r. (o 350 mld euro więcej niż w latach 2011-2020).

W Senacie odbyła się debata pt. „Zielony Ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”. W debacie udział wzięli m.in. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Henryk Kowalczyk oraz komisarz UE ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski.