Jakich cen paliwa możemy spodziewać się w najbliższym czasie? "Powinniśmy obserwować stabilizację cen"

- Pierwszy kwartał roku, szczególnie styczeń i luty to okres najniższej konsumpcji paliw silnikowych w Polsce- wyjaśnia i dodaje, że cały czas mamy do czynienia z obostrzeniami, które wyhamowują gospodarkę. - Niestety, w mojej opinii przełoży się to na niższy poziom konsumpcji w ujęciu q/q oraz r/r. Jednocześnie mam nadzieję, że począwszy od II kwartału br. nastąpi ożywienie gospodarcze związane ze zmniejszającym się wpływem pandemii na działanie przedsiębiorstw- tłumaczy.