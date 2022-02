Jaki plan wobec Ukrainy ma Putin? Media dotarły do raportu wywiadu

Gazeta, powołując się na raport wywiadu, pisze, że „pełną inwazję za najbardziej prawdopodobny scenariusz w chwili obecnej”. „Bild” podaje, że inwazja miałaby się rozpocząć przed końcem lutego, ale nie później niż w marcu. „Jeśli, oczywiście, Putin nie zmieni zdania” – dodano.

„Według raportu, rosyjska armia planuje okrążyć i oblegać główne miasta kraju po zniszczeniu ukraińskich sił w terenie” – napisał „Bild”.

Niemiecka gazeta podaje, że następnie w miastach miałyby zostać zaktywizowane komórki wywiadowcze, które już wcześniej przeniknęły do struktur ukraińskich i agenci wpływu w otoczeniu polityków potencjalnie lojalnych wobec Putina, a dodatkowo do miast mieliby wejść „agenci wywiadu”, których zadaniem byłoby „ustanowienie w miastach odpowiednich prorosyjskich kierownictw", które następnie "zgodziłyby się poddać i przekazać” władzę rosyjskim okupantom. Następnie rosyjski wywiad ma „przejmować obiekty strategiczne, eliminować zagrożenia, werbować współpracowników i ustanawiać nowe przywództwo w zdobytych miastach”. Taka praktyka miałaby zostać stosowana w kluczowych miastach do czasu, aż wszystkie metropolie Ukrainy „pokojowo” przejdą pod rosyjską kontrolę.