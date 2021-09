Jaki jest cel inicjatywy Tuska dot. zmiany w konstytucji? Socjolog wyjaśnia

Socjolog, prof. Henryk Domański pytany przez polskatimes.pl o to, czy zmiana konstytucji w tej kwestii jest realną potrzebą, czy to raczej sprawa polityczna, odpowiedział, że „generalne pytanie, jakie trzeba sobie postawić, to takie, czy politycy kierują się względami autotelicznymi, że chcą poprawić ustrój Polski, czy Donald Tusk rzeczywiście kieruje się taką przesłanką, czy też traktuje to jako narzędzie walki, instrumentalnie, jako narzędzie walki z PiS”.

– Zaryzykuję hipotezę, że raczej to drugie. Myślę, że zrobił to z takiego powodu, że oczekuje, iż PiS odpowie odmownie, to znaczy nie będzie chciał zgodzić się na takie głosowanie, na zmianę konstytucji, w ogóle debatowanie propozycji Tuska w Sejmie, z takiego powodu, że to już przeszło do świadomości społecznej jako inicjatywa Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska. Byłby więc to sukces PO, czyli głównej siły opozycyjnej. Sądzę, że byłoby to odebrane przez Donalda Tuska, jako oznaka słabości PiS i konieczności dostosowania się – wyjaśnił.