Jaką wodę do picia wybrać?

Dlaczego trzeba pić wodę?

Podczas wydalania wody z organizmu wraz z moczem pozbywamy się toksyn i produktów przemiany materii, przez co woda odpowiada za sprawne przeprowadzenia procesu detoksykacji. Dodatkowo pozbywamy się wody poprzez pocenie się. Jest to bardzo ważne dla utrzymania odpowiedniej temperatury ciała, co chroni nas przed przegrzaniem. Ponadto badania naukowe dowodzą, że regularne picie wody wspomaga metabolizm i zapobiega występowaniu nadwagi i otyłości.

Woda stanowi ok. 75% całej masy ciała człowieka. Znajduje się w każdej komórce naszego organizmu i dzięki jej obecności mogą zachodzić wszystkie procesy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Bez pożywienia jesteśmy w stanie przetrwać nawet miesiąc, natomiast bez wody zaledwie kilka dni. Organizm człowieka stale wydala nadmiar wody, a więc nie potrafimy jej magazynować na zapas i musimy ją na bieżąco dostarczać.

Ile wody powinniśmy pić?

Nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi. Przede wszystkim warto skupić się na tym, co i w jaki sposób wpływa na indywidualne zapotrzebowanie na wodę. Podstawę stanowią różnice między ludźmi – mężczyźni, osoby wysokie i o większym ciężarze ciała mają zazwyczaj większą objętość krwi krążącej oraz większą powierzchnię ciała, co wpływa na większe zapotrzebowanie na wodę. Zatem to, ile powinniśmy pić, zależy od masy ciała, wzrostu oraz płci. Parametry te nie zmieniają się znacząco po osiągnięciu dorosłości, jednak zapotrzebowanie na wodę może istotnie różnić się nawet z dnia na dzień, a decydują o tym aktualny stan zdrowia, klimat, temperatura oraz aktywność fizyczna.