Jaka przyszłość czeka zdalne nauczanie? Nawet po pandemii ta forma nauki będzie się rozwijać

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Cztery scenariusze wskazał minister Przemysław Czarnek. Zmiany od 1 marca

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Decyzję w sprawie powrotu dzieci do szkół podjął Przemysław Czarnek, szef resortu edukacji i nauki. Rozporządzenia ministra w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek obowiązują tylko do 28 lutego. Co dalej? Nauczanie online w starszych klasach jeszcze bardziej się przeciągnie. Mało tego, dalszy wzrost zachorowań może doprowadzić do tego, że do zdalnej nauki wrócą także najmłodsi uczniowie. – O wszystkim zadecyduje ten tydzień – podkreślił minister Czarnek.