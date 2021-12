Jaką decyzję podejmie prezydent ws. tzw. „lex TVN”? Szef Gabinetu Dudy komentuje

W piątek posłowie odrzucili uchwałę Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o radiofonii i telewizji. Za jej odrzuceniem opowiedziało się 229 posłów, przeciwko było 212, zaś 11 wstrzymało się od głosu. Wśród parlamentarzystów, którzy chcieli przyjęcia noweli było 225 członków klubu PiS, trzech Kukiz’15 i poseł niezrzeszony Łukasz Mejza. Od głosu wstrzymało się 10 posłów Konfederacji i jeden poseł niezrzeszony.

W poniedziałek ustawa trafiła do prezydenta Andrzeja Dudy.

Paweł Szrot pytany, czy prezydent został uprzedzony, że Sejm zajmie się tą nowelizacją, zapewnił, że nie była to niespodzianka. – Prezydent nigdy nie jest notariuszem rządu i analizuje każdą ustawę, która do niego trafia – powiedział pytany o to, co zrobi Andrzej Duda. Podkreślił, że prezydent skorzysta z jednej z trzech możliwości, które ma, a swoją decyzję zakomunikuje w terminie, jaki uzna za stosowny. – Pan prezydent ma określony termin, teraz to 19 dni. W tym terminie decyzja zostanie podjęta i zakomunikowana w odpowiedni sposób – mówił.