Jak zostać sportowcem, lekarzem lub dziennikarzem

Na platformie edukacyjnej azir.edu.pl ludzie sukcesu opowiadają o swoich studiach, radzą, jaki kierunek wybrać i jak rozpocząć biznes, a także dzielą się refleksjami dotyczącymi swojej kariery. Kilkuminutowe filmy, nagrane specjalnie dla Akademii, można oglądać bezpłatnie.

Piotr H. Skarżyński, absolwent zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a następnie tytuł doktora habilitowanego, zaznacza, że studiując medycynę, trzeba być oczywiście przygotowanym na ciężką pracę i dużo nauki. – Warto się interesować pewnymi rzeczami, od przyrody, po chemię i różne eksperymenty, żeby mieć łatwiej, ale nie tylko takie osoby się nadają na te studia – mówi Piotr H. Skarżyński, znany otorynolaryngolog, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

– Każdy wybór studiów to jest sprawa pasji, zaangażowania, zainteresowania, zdolności i predyspozycji – zaznacza Andrzej Strejlau, były piłkarz, trener i wybitny komentator sportowy w miniwykładzie dla Akademii Zarządzania i Rozwoju. Panu Andrzejowi nie sposób odmówić pasji i zaangażowania. Może to potwierdzić każdy, kto oglądał choć jeden mecz komentowany przez tego znanego trenera, absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Andrzej Strejlau podkreśla decydującą rolę wszechstronnego wykształcenia i twierdzi, iż będzie ona z czasem jeszcze bardziej rosła. – Moment wykształcenia i potem dokształcania się czeka również dzisiejszą młodzież, bez względu na to, jaki kierunek obiorą, co ich zainteresowało, w czym się chcą rozwijać – opowiada słuchaczom AZiR.