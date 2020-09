Jak zmieniły się rasy psów? Niektóre z nich ludzie zamienili w inwalidów. Oto najbardziej zniekształcone psy świata

Psy to jeden z gatunków zwierząt odznaczających się największym zróżnicowaniem cech fizycznych pośród ssaków. Mnogość ras, typów i cech charakteru przyprawia o zawrót głowy. Spójrzmy na Grzywacza chińskiego i Wilczarza irlandzkiego - trudno uwierzyć, że to wciąż ten sam gatunek!

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

Kiedy przyjrzymy się jednak temu, jak zmieniły się rasy psów na przestrzeni lat i jak fakt ten wpłynął na ich zdrowie, możemy nabrać poważnych wątpliwości co do szlachetności idei i celu.





Kiedyś: Pies do towarzystwa i odstraszający.

Dziś: Choć w teorii żyją 8-10 lat, średnia życia wynosi niewiele ponad 6 lat. Buldogi mają problemy ze skórą, cechuje je brak możliwości zadbania o higienę, deformacja pyska, zaburzona termoregulacja, brak możliwości rozmnażania bez pomocy człowieka oraz wysoki współczynnik zachorowań na nowotwory.





Wzorce ras

Dobór psów przeznaczonych do reprodukcji kierowany jest nie zawsze podtrzymaniem cech użytkowych, a często upodobaniami przyszłych właścicieli. Stąd psy stają się coraz bardziej kanapowe, a co za tym idzie - zniekształcone. Wystarczy przyjrzeć się Owczarkom Niemieckim - kiedyś postawnym psom użytkowym, dziś psom, w których wzorcu rasy widnieje wymóg kątowanych tylnych nóg. Efekt krzyżowania dążącego do uzyskania przygiętego tyłu jest taki, że owczarki mają coraz częściej kłopoty z kręgosłupem, i to nie tylko w zaawansowanym wieku.





Kiedyś: Najlepsza rasa psów ważących do 25 kg, będących w stanie pokonać 2,5 metrową ścianę. Pies pasterski.

Dziś: Psy z ogromnymi problemami z kręgosłupem, zaburzonym kątowaniem nóg powodującym dysplazję stawów biodrowych, chorujące na nowotwory, alergie i zapalenia kości. Ważą do 40 kg.





Znaczący wpływ na wygląd ras mają wytyczne Związku Kynologicznego i werdykty jury na Wystawach Psów Rasowych. To tam przecież zwierzęta zdobywają tytuły, pozwalające na uzyskanie rodowodu przez ich potomstwo. Jak długo trwa hodowla psów wystawowych? Mamy z nią do czynienia od ok. 120 lat. Oznacza to, że od tego czasu psy są oceniane według wymyślonych przez ludzi standardów.