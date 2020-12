Jak zaraza zmieniła nas i nasze życie - rok życia z pandemią

Karolina, dziennikarka: - Zmęczenie, obniżony nastrój, różne dziwne dolegliwości, które - jak sądzę - zaczynają się w głowie (psyche zawsze przekłada się na somę). Miewam napady paniki, wciąż boli mnie głowa. Taaak, nieźle mi dała w „psychiczną kość” ta pandemia. A na jej początku byłam taka zadowolona - ze zmienionego trybu funkcjonowania, z życia w ogóle. Przejście na pracę w trybie home office wydało mi się prezentem od losu - zyskałam co najmniej dwie godziny na dojazdach, mam więcej czasu dla siebie, nie muszę stać w korkach. Super, super, super. No i jeszcze ta nowa sytuacja, konieczność zaadaptowania się do niej, techniczne wyzwania związane z pracą on-line - to było niczym początek przygody, wyprawa do nowego świata. Nie przejmowałam się jakoś szczególnie pandemią, nie odczuwałam strachu przed zachorowaniem. Mało tego - bałam się, że szybko minie, zanim zdążę się narozkoszować bonusami z nią związanymi.

Ale wtedy jeszcze wszyscy wierzyli, że będzie dobrze, że to wszystko szybko się skończy, bo przecież nie można było tak żyć w nieskończoność, po prostu to niemożliwe. Andrzej, pracownik pogotowia ratunkowego: - Pani pyta mnie o to, jak przeżyłem te dziewięć miesięcy zarazy? Przeżyłem. Od dawna żyję z dnia na dzień. Bez planowania, jak w socjalistycznej gospodarce. Po wojskowemu: obiad zjedzony, dzień zaliczony. Przesadzam? Pewnie nieco przesadzam, ale to nic w porównaniu do tego, co dzieje się w świecie. Zacznijmy od końca, znaczy się od czwar-tku, 17 grudnia. Godzinę policyjną władza wprowadziła w Sylwestra. Galerie znów zamknęła, hotele także i stoki w górach również. Z epidemicznego punktu widzenia, zakładając, że SARS-CoV-2/COVID-19, to taka mała apokalipsa, choć z mediów wynika, że wcale nie taka mała, decyzja słuszna. Tylko dlaczego zapadła 17 grudnia, a nie z tydzień wcześniej? Proste, jak można wprowadzać na łapu-capu i bez-ustawowo faktyczne, policyjne ograniczenie wolności i praw obywatelskich 13 grudnia lub w okolicach. Nie, to nie pasuje. Bo jeśli chodzi o medycynę, to taka decyzja, powstrzymująca lud przed sylwestrowym balowaniem i rozjeżdżaniem się na ferie, winna być wydana z początkiem grudnia. A jak o politykę, to im później, tym mniejszy spadek w sondażach poparcia dla rządzących.

Pandemia i polityka

Polityka była z pandemią związana od samego początku, bo nagle okazało się, że nawet największe mocarstwa nie radzą sobie z problemem. Lekcja pokory - tak wszyscy określali nową rzeczywistość.

Z czasem stało się też jasne, że ta wyjątkowa sytuacja będzie naszą codziennością na dłużej. Był krótki oddech w czasie wakacji, bardzo krótki. Większość jednak rezygnowała z wyjazdów i próbowała szybko nacieszyć się bliskimi.

Anna, nauczycielka: - Na pewno bardziej doceniałam to, co miałam. Bo nagle nie mogłam odwiedzić rodziców czy siostry, którzy mieszkają tuż obok. Moje dzieci nie mogły wpaść do dziadków, a robiły to przecież kilka razy w tygodniu. Czułam bezradność, a obok tego złość, bo nie miałam najmniejszego wpływu na to, co się dzieje. Owszem, mogłam myć ręce, zachowywać dystans,. Mogłam uważać - tyle. Nic więcej. Pandemia wciąż trwa, wciąż się nie skończyła, na pewno uświadomiła mi, jakie to dla mnie ważne. Byliśmy razem: ja, mąż, dwójka naszych dzieci, ale gdzieś tam w środku, każdy z nas czuł się trochę samotny”.

Samotność

- Są ludzie, którzy są gotowi pogodzić się ze swoją samotnością, bo są do tego przyzwyczajeni, a są tacy, którym bardzo trudno to przychodzi. Moim zdaniem, pytanie: Jak sobie z tym radzić - jest pytaniem nie tyle do jednostki, co pytaniem do nas wszystkich, do społeczeństwa. Pytaniem o naszą empatię, o to, czy dostrzegamy na naszym osiedlu kogoś, komu można by przynajmniej w tę ścianę poskrobać - mówił mi Jacek Santorski.