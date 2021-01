Jak zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19? Procedura krok po kroku

Szczepienia dla celebrytów nakręciły popyt u pozostałych? Memy i burza w internecie wokół szczepień na koronawirusa

Szczepienia na koronawirusa dla celebrytów to gorący temat, który z dużym prawdopodobieństwem przyczynić się może do popularyzacji szczepień. Wśród zaszczepionych w "zerowej" fazie programu znalazła się m.in. Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, Andrzej Seweryn z córką, Krzysztof Materna, czy Leszek Miller. W akcji zorganizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny szczepić mieli szczepić się jedynie medycy. Stało się inaczej. Co na to internauci? Jak zwykle mają memy. Zobacz je w galerii zdjęć.