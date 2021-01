Jak zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19? Procedura krok po kroku 6.01.2021

Szczepienia przeciwko COVID-19 są darmowe i dobrowolne. Mogą przyjąć je osoby, które ukończyły 16. rok życia, ponieważ nie ma wystarczających dowodów naukowych potwierdzających bezpieczeństwo przyjęcia szczepienia przez osoby młodsze. Produkt leczniczy jest podawany domięśniowo (w ramię) i po rozcieńczeniu, jako cykl dwóch dawek (0,3 ml każda) w odstępie co najmniej 21 dni. Osoba, która przyjęła szczepionkę zyskuje pełną ochronę po 7 dniach od przyjęcia drugiej dawki.

Szczepienia przeciwko COVID-19 ruszyły 27 grudnia 2020 roku, lecz nie oznacza to, że każdy może już się zaszczepić. Proces został podzielony na cztery etapy: zero, pierwszy, drugi i trzeci. Każdy z etapów obejmuje inną grupę osób, które zgodnie z kolejnością będą mogły przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19.

Do grupy zero należą również rodzice wcześniaków, aby bez przeszkód mogli zająć się swoimi dziećmi w szpitalach.

Zgodnie z rekomendacjami ekspertów pierwsze dawki są przeznaczone dla osób najbardziej zagrożonych zakażeniem z racji wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Należy do nich personel medyczny:

Termin zapisów na szczepienia w grupie zero został wydłużony do 14 stycznia 2020 r. Za zebranie listy chętnych pracowników odpowiada pracodawca. Personel medyczny i niemedyczny będzie zaszczepiony w tzw. szpitalach węzłowych, których w Polsce jest 509. Lista znajduje się pod linkiem .

Z punktu widzenia pacjenta procedura ma przebiegać w następujący sposób. Proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (e-skierowanie), którego ważność wynosi 60 dni od dnia wystawienia . Zaproszenia będą generowane w sposób automatyczny w systemie P1 (Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) zgodnie z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych itd.). W uzasadnionych przypadkach, również lekarze, będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowanie. Dotyczy to m.in. osób nieposiadających numeru PESEL, a także osób, które chcą przyjąć szczepienie, lecz ważność pierwszego dokumentu minęła.

Po uzyskaniu e-skierowania pacjent musi umówić się na konkretny termin szczepienia. Można to zrobić przez Internetowe Konto Pacjenta, dzwoniąc na ww. infolinię, bezpośrednio w punkcie szczepień lub w placówce, w której wystawiono skierowanie.

Proces ruszy najprawdopodobniej 15 stycznia br. dla osób z grupy pierwszej. By zarejestrować się w celu uzyskania e-skierowania na szczepienie pacjent może:

Ponieważ procedura szczepienia zakłada przyjęcie dwóch dawek w odstępie ok. 21 dni, pacjent będzie od razu umawiany na dwie wizyty . Także przed przyjęciem drugiej dawki szczepionki informacja przypominająca zostanie wysłania SMS-em. Ten fakt budzi kontrowersje, gdyż osoby w wieku podeszłym nie zawsze korzystają z mobilnego telefonu.

Podczas wizyty w punkcie szczepień lekarz przeprowadzi kwalifikację do szczepienia . W jej ramach zostaną wykonane podstawowe badania oraz przeprowadzony wywiad zdrowotny z pacjentem. Celem kwalifikacji jest zidentyfikowanie ewentualnych przeciwwskazań do przyjęcia szczepienia oraz redukcja ryzyka wystąpienia błędów medycznych i niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wobec tego, należy poinformować o:

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia do punktu szczepień, należy przyjść z wypełnionym kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego, który można pobrać ze strony internetowej ( link szósty plik w sekcji „materiały” na dole strony).

Jeśli lekarz nie zaobserwuje żadnych niepokojących objawów pacjent może zostać zaszczepiony. Szczegóły badania zostaną wpisane do dokumentacji medycznej.

Po przyjęciu szczepienia pacjent będzie musiał odczekać ok. 15-30 minut, by upewnić się, że nie wystąpiły działania niepożądane. Te mogą, lecz nie muszą się pojawić. W ulotce podawanego produktu leczniczego wymienianie są następujące skutki uboczne:

– Warto podkreślić, że największym wyzwaniem pozostaje logistyka. Liczba szczepionek, które są już obiecane przez dostawców jest rzeczywiście niemała, jednocześnie potencjał do realizacji po stronie przychodni i szpitali jest w Polsce wystarczający. Musimy się jednak liczyć z tym, że czasowo dostępność do porad lekarskich i zabiegów pielęgniarskich może ulec ograniczeniu. Jednak właśnie dzięki masowej akcji profilaktycznej możemy odzyskać operacyjną sprawność systemu, z którym przecież nie było idealnie także przed pandemią. – wyjaśnia dr Tadeusz Jędrzejczyk.

Ponowna rejestracja nie jest wymagana, ponieważ podczas pierwszej pacjent zostaje zapisany na dwie wizyty. Informacja o przyjętym szczepieniu zostanie wprowadzona do e-Karty Szczepień oraz systemu P1, a pacjent otrzyma również osobiste zaświadczenie.

– Żeby cała operacja się udała, podmioty lecznicze muszą w miarę precyzyjnie wiedzieć, kiedy do nich szczepionki trafią. Sądzę jednak, że po pierwszych setkach zrealizowanych szczepień uzyskanie większej sprawności organizacyjnej jest możliwe – dodaje dr Jędrzejczyk. – Do zagrożeń zaliczyć należy konieczność podania każdemu pacjentowi dwóch dawek. W Polsce jest to jeszcze przed nami i dlatego kluczowe jest, oprócz dogrania kwestii logistycznych, również usprawnienie systemu informatycznego. Na drugim, a zwłaszcza na trzecim etapie szczepień, wskazane byłoby wykorzystanie potencjału medycyny pracy.

