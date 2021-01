Jak zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19 [PORADNIK 15.01.2021] Jak się zarejestrować? Instrukcja, mapa punktów szczepień, wideo

Od 15 stycznia 2021 r. seniorzy powyżej 80. roku życia mogą zarejestrować się na szczepienia na konkretny termin. Zaraz potem, bo od 22 stycznia 2021 r. będą mogły zrobić to osoby, które skończyły 70 lat. Od 15 stycznia 2021 r. pozostali obywatele będą mogli zgłosić chęć zaszczepienia poprzez krótki formularz online.

KLIKNIJ: Formularz zgłoszenia chęci do szczepienia aktywny od 15.01.2021 r. od godz. 0.01 dla wszystkich

Ważne! Zgłoszenie to nie to samo, co rejestracja. Rejestracja na konkretny termin będzie możliwa po tym, jak ruszą szczepienia dla Twojej grupy wiekowej lub zawodowej.

Między 15 a 22 stycznia 2021 r. na konkretny termin szczepienia rejestrować mogą się tylko seniorzy 80+. Tylko oni będą mogli wybierać na początku dogodne terminy. Na konkretny termin mogą zarejestrować się: