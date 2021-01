Jak zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19? Harmonogram: Rejestracja seniorów 80+ ruszyła 15 stycznia, szczepienia - od 25 stycznia

Michał Dworczyk przedstawił w środę szczegółowy harmonogram szczepienia Polaków w pierwszym kwartale 2021 roku. Od 15 stycznia każdy dorosły Polak może zgłosić chęć bycia zaszczepionym. Nie oznacza to jednak, że od razu dostanie wyznaczony termin. W pierwszej kolejności szczepieni będą seniorzy powyżej 70. roku życia. Zobacz, jak zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19.

- Na godz. 15 mamy prawie 338 tys. osób zaszczepionych. Do punktów szczepień dostarczono ponad 483 tysiące dawek. Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wynosi 50. Polska jest czwartym krajem, jeśli chodzi o liczbę wykonanych szczepień. Szczepimy z prędkością porównywalną do Niemiec - poinformował Michał Dworczyk na środowej konferencji prasowej.

Szef KPRM odniósł się do pytania, dlaczego w niektórych krajach jest więcej osób zaszczepionych. Zdaniem Dworczyka, kraje w ramach UE przyjęły dwa różne modele działania. Pierwszy model, m.in. funkcjonujący we Włoszech, polega na tym, że wszystkie szczepionki przyjeżdżają do punktów szczepień, a pacjenci są szczepieni. To powoduje duży przyrost zaszczepionych, ale po trzech tygodniach zaszczepieni muszą przyjąć drugą dawkę szczepionki, więc po tym czasie szybki przyrost we Włoszech zapewne wyhamuje. W przypadku modelu obowiązującego w Polsce, połowa dawek trafia do punktów szczepień, a połowa do magazynów. To sprawia, że każdy zaszczepiony ma zagwarantowaną drugą dawkę szczepionki, konieczną do uzyskania bezpieczeństwa na poziomie 95 proc.

Harmonogram szczepień przeciw koronawirusowi w Polsce - Wchodzimy w kluczowy etap - szczepień masowych. W najbliższy piątek 15 stycznia otwieramy rejestrację na konkretny termin w konkretnym punkcie dla osób powyżej 80. roku życia oraz uruchamiamy formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.

- Druga ważna data to 22 stycznia - otwarcie rejestracji dla osób powyżej 70. roku życia. Z kolei 25 stycznia rozpocznie się szczepienie seniorów powyżej 70. roku życia, zgodnie z kolejnością rejestracji. To szczepienie rozpocznie się w 5994 punktach. Od 25 stycznia będzie mogła szczepić się grupa licząca 4,6 mln osób. Z tego seniorów w wieku powyżej 80 lat jest 1,75 mln.

W dalszej części szef KPRM przedstawił harmonogram szczepień w pierwszym kwartale 2021 roku. Do końca kwartału do Polski ma dotrzeć ponad 6 milionów szczepionek, co pozwoli na zaszczepienie 3 milionów osób.

30 szczepień tygodniowo w każdym punkcie - Na podstawie tego kalendarza widzimy, że jeżeli do końca marca tygodniowo możemy przekazać 180 tys. szczepionek do wszystkich punktów szczepień na terenie Polski, to każdy punkt będzie mógł dostać w tygodniu 30 szczepionek. A zatem w każdym punkcie szczepień 30 osób w tygodniu będzie mogło zostać zaszczepionych. To jest wynikiem umowy z Unią Europejską - poinformował Dworczyk.

- Z grupy seniorów, którą opisałem, nie wszystkich będziemy mogli zaszczepić. Grupa liczy ponad 4,5 mln osób, a szczepionek mamy wystarczająco dla 3 mln osób, z czego 700 tys. to członkowie grupy zero, a 2,3 mln to seniorzy - dodał. Dworczyk poinformował, że do 25 stycznia uruchomione zostaną dodatkowe punkty szczepień, by w każdym regionie Polski był dostępny punkt szczepień.

Polska może szczepić 3,7 mln osób miesięcznie Zdaniem Michała Dworczyka, Polska posiada zdolność szczepienia 3,7 mln osób miesięcznie. Jednak ze względu na ograniczenie w dostawie szczepionek, płynące z UE, Polska będzie szczepiła jedynie 1 mln osób miesięcznie. - Wierzymy, że te szczepionki będą docierały do krajów UE szerszym strumieniem i wtedy będziemy mogli uruchamiać nasze moce. Natomiast to nastąpi najprawdopodobniej na początku drugiego kwartału - powiedział Dworczyk, podkreślając jeszcze raz, że Polska jest gotowa na szczepienie 3,7 mln osób miesięcznie.

Jak zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19? Od 15 stycznia seniorzy 80+ mogą rejestrować się na szczepienia, natomiast wszyscy Polacy od 18. roku życia wzwyż mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się. Minister Dworczyk podkreślił różnicę w obu przypadkach.

- Proces rejestracji na szczepienie wygląda tak: zarejestrowanie się na szczepienie, wybór miejsca i terminu szczepienia, odebranie SMS-a z potwierdzeniem wizyty na dzień przed szczepieniem - powiedział Dworczyk. Dodał, że zarejestrować się można poprzez trzy kanały: infolinię (tel. 989), e-rejestrację (strona: www.pacjent.gov.pl) i stacjonarnie, w wybranym punkcie szczepień.

Na podanie drugiej dawki szczepionki pacjent zostanie umówiony w punkcie szczepień od razu po podaniu pierwszej dawki szczepionki.

- Od 15 stycznia wszystkie osoby powyżej 18. roku życia będą mogły zgłosić gotowość do zaszczepienia się. By to zrobić, trzeba wejść na stronę www.gov.pl/szczepimy się. Tam możemy zgłosić gotowość do zaszczepienia się i w momencie, kiedy przyjdzie ich kolej, otrzymają oni informację o terminie szczepienia - powiedział Michał Dworczyk.

- Bardzo zależy nam, by ten proces szczepień był realizowany ponad podziałami politycznymi i by był transparentny dla każdego obywatela. Dlatego na portalu dedykowanym szczepieniom uruchomimy szczegółowe informacje, dotyczące procesu szczepień w Polsce - dodał.

Dowiedz się więcej na temat: Jak i kiedy zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19? Wyjaśniamy!

Szczepionka przeciw COVID-19. Dla kogo odszkodowanie?