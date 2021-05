Jak zachęcić Polaków do szczepień? Dworczyk zapowiada loterię: Nagrody pieniężne dla zaszczepionych

- Od 1 lipca szczepienia drugą dawką będą odbywały się w dowolnym punkcie szczepień. Z kolei seniorzy 70+ będą mogli się szczepić w domu- poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Ponadto gminy, które osiągną stopień zaszczepienia mieszkańców na poziomie 75 proc. otrzymają 100 tys zł które mogą być wydane na dowolny cel. Dodatkowo 1 lipca startuje loteria Narodowego Programu Szczepień- 500 zł dla co dwutysięcznej zaszczepionej osoby, nagrody rzeczowe, a w finale nawet dwa razy po milion złotych - to część nagród, jakie będzie można zdobyć. Rząd liczy, że przygotowywane programy spowodują wzrost zapisów na szczepienia.

- W ostatnich tygodniach notujemy szczepienia na poziomie ponad 2 milionów tygodniowo- poinformował pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michała Dworczyk i dodał, że jest to "dobre, satysfakcjonujące tempo". Szef KPRM poinformował, że blisko 70 procent Polaków deklaruje chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19. - 70 procent to dużo, ale cały czas niewystarczająco- dodał. - Dzisiaj osiągniemy 50 procent zarejestrowanych na szczepienie osób pełnoletnich- stwierdził. Dworczyk przedstawił jak to wygląda w podziale na grupy wiekowe: 70+: 75 proc.

60-69: 64 proc.

50-59: 53 proc.

40-49: 45 proc.

30-39: 34 proc.

18-29: 30 proc. - Trzeba jasno sobie powiedzieć, że kolejne roczniki w późniejszym terminie się rejestrowały i cały czas, każdego dnia, zapisuje się ponad 200 tysięcy osób. Dynamika zapisywania się cały czas utrzymuje się, chociaż widzimy pewne trendy spadkowe- przyznał.

Szef KPRM przyznał, że obecnie "kończy się etap, gdy największym wyzwaniem było pozyskanie szczepionek". - Zakładamy, że w czerwcu nie będzie już problemów z dostępem do szczepionek. Coraz większym wyzwaniem będzie przekonywanie Polaków do tego, by się zaszczepić- wyjaśnił i przyznał, że "mamy jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o zachęcanie do szczepień".

Szczepienia drugą dawką w dowolnym punkcie. Seniorzy szczepieni w domu W związku z tym Dworczyk przekazał, że "od 1 lipca szczepienia drugą dawką będą odbywały się w dowolnym punkcie szczepień". ponadto pojawi się bezpośredni kontakt z seniorami 70+ z propozycją szczepienia w domu. - Wojewodowie będą wystawiać decyzje, które będą zobowiązywały samorządy do nawiązania kontaktu ze wszystkimi mieszkańcami 70+ w danej gminie. W czasie takiej rozmowy taka osoba będzie pytana, czy się zaszczepiła. Jeżeli nie, będzie jej oferowane szczepienie, które zostanie zorganizowane przez zespół wyjazdowy- wyjaśnił.

Pieniądze dla samorządów - Samorządy dostaną wsparcie, bo to wymagające zadanie, duże wyzwanie. Każda gmina, zależnie od wielkości, otrzyma między 10 a 40 tysięcy złotych, które będzie można wydać na potrzebny związane z akcją- poinformował.

- Dla 500 pierwszych gmin, które osiągną stopień zaszczepienia mieszkańców na poziomie 75 proc. przeznaczymy 100 tys zł na gminę, które mogą być wydane na dowolny cel- zapowiedział. - Milion złotych na dowolny cel dla gmin na terenie każdego z 49 byłych województw, które osiągną najwyższy wskaźnik zaszczepienia swoich mieszkańców- przyznał. - Dodatkowo dwa miliony złotych na dowolny cel dla gminy, która osiągnie najwyższy wskaźnik zaszczepienia w Polsce- dodał.

Z kolei od 15 czerwca wojewodowie będą zobowiązani, by "podczas wszystkich imprez o charakterze masowym był zabezpieczony mobilny punkt szczepień".

Loteria Narodowego Programu Szczepień Dworczyk poinformował, że od 1 lipca uruchomiona zostanie loteria Narodowego Programu Szczepień. - To będzie zadanie realizowanie przez Totalizator Sportowy - mówił. - Za dwa tygodnie pokażemy dokładnie, jak ten program będzie wyglądał, ale już mogę powiedzieć, że nagrody będą atrakcyjne- przyznał. - Mniej więcej co dwutysięczna osoba, która będzie się szczepiła będzie otrzymywała 500 zł - to taka nagroda gwarantowana. Każdy uczestnik będzie miał cztery szanse na wygraną - co tydzień będą losowane nagrody po 50 tys. zł, do tego różnego rodzaju nagrody rzeczowe, hulajnogi elektryczne, vouchery na paliwo, vouchery ubezpieczeniowe. Co miesiąc będą dwie nagrody po 100 tys. zł, samochód hybrydowy, w finale dwa razy po milion złotych i również samochód hybrydowy - wyliczał minister.

- Będziemy jeszcze przedstawiać szczegóły loterii. Mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na zainteresowanie szczepieniami- przyznał Dworczyk. - Na te wszystkie działania wydamy ponad 140 mln złotych. To bardzo dużo pieniędzy, ale przeznaczone są one na to, byśmy jak najszybciej poradzili sobie z pandemią - wyliczył.

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą korzystać z punktów szczepień bez kolejki Minister rodziny, rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że drugą dawką zaszczepionych jest ponad 90 proc. mieszkańców i pracowników domów pomocy społeczne, a także przypomniała, że osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą korzystać z punktów szczepień bez kolejki.

- W punktach szczepień zadbaliśmy o to, by zniwelować bariery, które utrudniały dostęp osobom niepełnosprawnym- przyznała. Szerokim wsparciem nadal będziemy otaczać osoby starsze. Będziemy docierali do osób w klubach seniora- dodała. - Od dzisiaj do grupy uprzywilejowanych osób włączamy osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną i ich opiekunów- zapowiedziała szefowa resortu rodziny. Wsparcie narodowego programu szczepień - Angażujemy środowiska młodzieżowe, obywatelskie, fundacje, stowarzyszenia, organizacje studenckie we wspieranie narodowego programu szczepień- poinformował obecny na konferencji prasowej pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr Mazurek.

- Mamy deklarację od 100 środowisk młodzieżowych, organizacji pozarządowych o zaangażowaniu się w te działania- poinformował. Niedzielski:Dochodzimy do punktu przesilenia Minister zdrowia Adam Niedzielski we wtorek rano tłumaczył, że "powoli wyczerpuje się zasób osób, które chciały się zaszczepić jak najszybciej" i "bardzo intensywnie poszukiwali możliwości rejestracji". - Dochodzimy do punktu przesilenia, on na pewno będzie w czerwcu, kiedy to szczepienia będą czekały na ludzi, a nie ludzie będą ich usilnie poszukiwali - dodał minister.

Jednocześnie podkreślił, że "nie zatrzymujemy się w tym punkcie". - Dzisiaj minister Michał Dworczyk zapowie system zachęt dla samorządów, by skutecznie docierać do tych obywateli, którzy mają utrudniony dostęp do szczepienia - zapowiedział Niedzielski i dodał, że chodzi o przekonywanie do szczepień, a nie stosowaniu środków przymusu".

Do tej pory w Polsce wykonano prawie 18 mln szczepień, z czego ponad 5,6 mln osób jest już w pełni zaszczepiona, co oznacza, że przyjęło dwie dawki szczepionki lub jednodawkowy preparat firmy Johnson&Johnson. Ponadto do tej pory zutylizowano ponad 16 tys dawek szczepionki.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek 25 maja o tysiącu nowych zakażeniach. Najwięcej pochodzi z województwa mazowieckiego. Ostatniej doby zmarło 151 osób. W ciągu doby wykonano ponad 61,4 tys. testów.

Zakażenia z ostatnich dni: 25 maja- 100 przypadków (61,4 tys testów)

24 maja- 559 przypadków (33,3 tys testów)

23 maja- 1 075 przypadków (42,2 tys testów)

22 maja- 1 516 przypadków (58,1 tys testów)

21 maja- 1 679 przypadków (57,2 tys testów)

20 maja- 2 086 przypadków (55,3 tys testów)

19 maja- 2 344 przypadki (58,5 tys testów)

18 maja- 1 737 przypadków (59,7 tys testów)

