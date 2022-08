Jak wykorzystać bon turystyczny? Zostało niewiele czasu

Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko. Przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. Nie dostaną go dzieci pełnoletnie, które ukończyły 18 lat. Podobnie jak w Programie 500 plus, to wsparcie dla rodzin z dziećmi, niezależnie od tego, jakie mają zarobki.

Dziecku niepełnosprawnemu oprócz tego bonu przysługuje dodatkowy bon, także o wartości 500 zł, a więc łącznie pomoc w postaci 1000 zł. Rodzice, którzy chcą uzyskać to dodatkowe świadczenie, mogą na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.