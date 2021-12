Jak wyglądają relacje Polski z USA? Paweł Jabłoński: „Z prezydentem Joe Bidenem różnimy się w ocenie wielu kwestii”

Ukraińskie władze poinformowały, że Rosja odrzuciła propozycję nowego rozejmu na wschodniej granicy Ukrainy. Strona rosyjska nie zgodziła się również na wymianę jeńców oraz ponowne otwarcie punktów kontrolnych. O czym może to świadczyć?

To wszystko, co dzieje się na granicy rosyjsko-ukraińskiej, a także informacje, które ostatnio przekazuje strona ukraińska, świadczy o tym, że Rosja, niestety, nie zamierza wycofywać się ze swoich agresywnych działań, sprzecznych z prawem międzynarodowym. Działań, które dążą do eskalacji konfliktu, który toczy się od 2014 roku. To bardzo niepokojące zjawisko, ale – niestety – nie jest ono zaskakujące. Dlatego, że kiedy obserwuje się działania Rosji, nie tylko na odcinku ukraińskim, ale w ogóle w polityce międzynarodowej, to od lat wzorzec się powtarza. To kolejne zaostrzanie, eskalacja, prowokacje, metody polegające na siłowym wymuszaniu osiągania swoich celów. Niestety, to zjawisko nie jest przypadkiem, ale esencją międzynarodowej polityki Rosji, która bardzo negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa w Europie.