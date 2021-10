Jak wyglądają polskie pogrzeby? "Im dalej od miasta, tym pogrzeb trwa dłużej"

Jaką rolę pełni pogrzeb?

Można wyróżnić funkcje jawne i ukryte pogrzebów. Te pierwsze mają charakter higieniczny - ciało osoby zmarłej musi być usunięte, coś trzeba z nim zrobić. Funkcja ukryta pogrzebu polega na zaspokojeniu potrzeby pożegnania się ze zmarłym. Dla bliskich i znajomych ma to wręcz znaczenie terapeutyczne. Można wręcz powiedzieć, że pogrzeb jest dla żywych. Oni potrzebują pochówku, by poradzić sobie ze stratą kogoś bliskiego. Pogrzeb może też służyć do pokazania pozycji społecznej osoby zmarłej – obserwujemy to np. przy okazji pochówków osób bardzo znanych czy zasłużonych.

W jakim kierunku zachodzą zmiany w polskich pogrzebach?

Skracają się, wszystkie etapy pochówku są coraz szybsze. Ten trend widoczny jest szczególnie w dużych miastach, które w coraz większym stopniu nadają ton w kwestii praktyk pogrzebowych. A pogrzeby wiejskie zbliżają się w swoim przebiegu do pochówków miejskich. Rośnie też popularność kremacji, choć w porównaniu z Zachodem mamy ich nadal niewiele. Nie istnieją dokładne statystyki, ale według szacunków około 30 proc. pochówków w Polsce to kremacje. Pandemia koronawirusa podniosła odsetek kremacji do około 40 proc. W polskich pogrzebach z reguły obecna jest też osoba duchowna, najczęściej kapłan katolicki. Pogrzeby świeckie to rzadkość.