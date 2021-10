Jak wybrać pralkę, która ma najważniejsze funkcje i nie kosztuje majątku?

Na początku zastanów się jakie funkcje musi mieć Twoja pralka. Wielkość pralki powinna być dostosowana do powierzchni łazienki. Jeżeli posiadać dużą rodzinę zastanów się również nad większą pojemnością bębna. Istotnym aspektem jest również wybór programów, prędkość, wirowania oraz poziom hałasu. Jeśli nie chcesz nadszarpywać domowego budżetu zwróć uwagę na zużycia energii i wody.

Jeśli Twoja łazienka nie należy do największych warto zdecydować się na pralkę ładowaną od góry. Pozwoli Ci zaoszczędzić miejsce, jest ona zdecydowanie węższa, dzięki czemu można ją ustawić w dowolnej pozycji, zarówno przodem, jak i bokiem. Oto ranking najlepszych modeli pralek ładowanych od góry do 1300 zł.

Najlepsze pralki 2020: RANKING.

Na rynku istnieje wiele modeli pralek, każdy znajdzie produkt pasujący do jego oczekiwań oraz zasobności portfela. Przed zakupem pralki warto zapoznać się z najczęściej wybieranymi modelami. Zajrzyj do naszego rankingu najlepszych pralek 2020 roku, z pewnością pomoże on wybrać Ci odpowiedni model.