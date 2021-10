Jak wybrać nalepszy telewizor do salonu? Jakiej powinien być wielkości, by dobrze się go oglądało?

Kto obecnie wyobraża sobie brak telewizora w swoim salonie? Zwykle telewizor jest centralną częścią salonu. Właśnie dlatego tak ważny jest odpowiedni wybór telewizora, który będzie odpowiadał na nasze potrzeby. Jaki telewizor kupić? Jakie są różnice w wyświetlaczach? Jaka rozdzielczość będzie optymalna? Telewizory obecnie nie służą jedynie do oglądania telewizji, ponieważ mogą zawierać również szereg innych funkcji. A czy wiesz, w jakiej odległości powinien stać telewizor, aby korzystać w optymalny sposób z jego rozdzielczości?

Jaki telewizor kupić? Na rynku jest ogromny wybór telewizorów. Jaki wybrać, żeby odpowiadał naszym potrzebom? Przede wszystkim warto wiedzieć, że do wybory mamy cztery rodzaje wyświetlaczy: LED, QLED, LCD oraz OLED. Jakie są różnice pomiędzy nimi? Informacje o telewizorach OLED są na ten moment najczęściej wyszukiwane. Ta technologia zapewnia najbardziej realistyczny obraz. A to wszystko dzięki organicznym diodom LED, które pojedynczo emitują światło. Zapewniając tym samym gwarancję głębokiego kontrastu i wierne odwzorowanie kolorów. W tej technologii możemy kupić jedynie duże telewizory – od 55 cali wzwyż. Telewizory LCD/LED opierają się na starszej technologii od telewizorów OLED. Technologia ta opiera się na panelu LCD, który podświetlany jest diodami LED. Zwykle jakościowo wypada gorzej od technologii OLED. Szczególnie w przypadku patrzenia na obraz pod kątem, gdy dochodzi do degradacji kolorów. Nie jest to jednak reguła i możemy znaleźć telewizory w technologii LCD, w których nie dojdzie do tego zjawiska.

Szukając telewizora spotkamy się również z technologią QLED. W rzeczywistości jest to model LCD, gwarantujący jednak lepszą jakość kolorów. Uzyskanie wyższej jakości możliwe jest dzięki kropkom kwantowym. Nie dajmy się jednak zwieść nazewnictwu. Telewizory QLED są bardziej zbliżone do telewizorów LCD niż OLED. Znając podstawowe informacji dotyczące wyświetlaczy, możemy skupić się na rozdzielczości ekranu. Mamy cztery możliwości do wyboru: telewizor HD Ready (1355X768 pikseli), telewizor Full HD (1920x1080 pikseli), telewizor 4K/ Ultra HD (3840x2160 pikseli) oraz nowość na rynku telewizor 8K (ponad 33 miliony pikseli). Warto się zastanowić do czego będzie nam służył telewizor. Jeśli chcemy oglądać na nim kanały streamingowe czy grać w gry, warto zainwestować w wyższą rozdzielczość.

W jakiej odległości powinien stać telewizor? Bardzo ważną kwestią przy wyborze telewizora jest wielkość pomieszczenia, w którym będzie on stał lub wisiał. Inny telewizor wybierzemy do sypialni czy małego pokoju, a inny do salonu. Jeśli do tego salon mamy naprawdę duży, można skusić się na większy telewizor. Nie zawsze jest tak, że im większy telewizor tym lepiej. Liczy się stosunek odległości od telewizora do przekątnej ekranu. Może się okazać, że kupując większy telewizor nie zauważymy różnicy w jakości obrazu. Przykładowo telewizory w technologii Full HD powinno oglądać się z minimum 2 m odległości. Przykładowe odległości: telewizor Full HD 46 cali – 193 cm odległości

telewizor 4K Ultra HD 43 cale – 90 do 181 cm odległości

telewizor Full HD 50 cali – 210 cm odległości

telewizor 4K Ultra HD 49 cali – 102 do 206 cm odległości

telewizor Full HD 55 cali – 231 cm odległości

telewizor 4K Ultra HD 55 cali – 116 do 231 cm odległości

telewizor Full HD 65 cali – 273 cm odległości

telewizor 4K Ultra HD 82 cale – 172 do 344 cm odległości

Analizując wybrane przypadki można wysunąć wnioski, kiedy nie warto przepłacać za telewizor w Ultra HD. Wszystko zależy od możliwości, które daje nam pomieszczenie.

Co jeszcze warto wiedzieć przed zakupem telewizora? Wiemy już, że kluczowymi informacjami przy wyborze telewizora są: przekątna, rozdzielczość oraz typ matrycy. Oprócz tego warto wiedzieć, że telewizor może zawierać technologię HDR, która sprawia, że kolory na ekranie są żywsze i bardziej realistyczne. Ciekawy efekt da telewizor z technologią Ambilight. Są to telewizory, które z tyłu ekranu tworzą kolorową poświatę. Telewizory mogą również zawierać Smart TV. Telewizory ze Smart TV dają możliwość przełączenia się z telewizji na takie kanały jak między innymi YouTube, Netflix czy HBO GO. Ważną informacją może być również to, w jakie złącza wyposażony jest telewizor (HDMI, USB, Wi-Fi, LAN, Standard VESA, Moduł CI, wejście antenowe, złącze optyczne S/PDIF). Innymi dodatkowymi funkcjami w telewizorze mogą być: PVR (możliwość nagrywania na dysk twardy), PiP (wyświetlanie dwóch obrazów na raz), 3D, tunery TV, pilot z klawiaturą QWERTY.