Jak wybrać łóżeczko dziecięce? Sprawdź, jakie promocje czekają na Ciebie na Black Friday 2021!

Łóżeczko dziecięce tradycyjne to strzał w dziesiątkę, jeśli macie do dyspozycji sporo miejsca. Te łóżeczka są wyposażone zwykle w dodatkową przestrzeń na przechowywanie, dlatego zajmują one więcej przestrzeni.

Łóżeczko dziecięce z dostawką to idealny wybór, jeśli chcecie umieścić łóżeczko przy swoim łóżku. Umożliwi to karmienie dziecka bez wstawania z łóżka. Te łóżeczka zwykle są mniejsze, nie mają dodatkowych miejsc na przechowywanie. Są natomiast wyposażone w kółeczka lub płozy, by łatwiej było to łóżeczko przestawiać. Jest oczywiście możliwość, by łóżeczko z dostawką zamieniło się w zwykłe łóżeczko. By dostawić to łóżeczko do łóżka wystarczy wyciągnąć jedną stronę łóżeczka. Wstawiając z powrotem stronę łóżeczka, może ono stać samodzielnie.