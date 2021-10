Jak wybrać dywan do domu, by szybko odmienić wygląd wnętrza?

Modne dywany do salonu mogą dodać wnętrzom uroku. Aktualny wybór tych produktów jest ogromny, a ceny wcale nie tak bardzo odstraszające. Warto zatem pomyśleć o zmianie dotychczasowego wyglądu podłogi i podarować jej dywan, którego obecność sprawi, że całe pomieszczenie nabierze nowego charakteru.

Modne dywany do salonu, czyli jak wybrać rozmiar i kształt? Ogólna zasada doboru wielkości dywanu brzmi: przestronne pomieszczenie – duży dywan; mniejszy pokoik – mały dywanik. Choć jest też tak, że większy i jasny dywan w salonie jest w stanie powiększyć optycznie przestrzeń. Duże dywany są świetnym rozwiązaniem do klasycznych, stylowo wykończonych wnętrz, w których nie brakuje miejsca i zasadniczo chodzi o to, by przestrzeń nabrała przytulności i zaczęła wydawać się mniejsza niż faktycznie jest. Z takim dylematem nie boryka się w polskich realiach mieszkaniowych zbyt wielu z nas. Dlatego też bardzo duże dywany nie są wcale tak powszechnie dostępne i nie stosuje się ich często. We wnętrzach nowoczesnych, aranżowanych w stylu skandynawskim czy zimowo-alpejskim dużo lepiej sprawdzają się dywany o mniejszych rozmiarach. Takie dywaniki są też dużo odpowiedniejsze do pomieszczeń mniej przestronnych. Nie przytłaczają ich, a podkreślają charakter i wzbogacają wystrój.

Co do kształtów modnych dywanów, to nie ma ich aż tak wielu. Do najpopularniejszych należą: prostokąty, kwadraty, owale, koła i formy nieregularne (imitujące skóry zwierząt). Dobór konkretnego kształtu jest sprawą dowolną, ale trzeba to starannie przemyśleć. Nie ma przeciwwskazań, by np. pod kwadratowym stolikiem kawowym położyć okrągły dywan. Warunkiem jest jednak obecność w salonie innych elementów wyposażenia o okrągłej formie.

Modne dywany – jak układać je podłogach? Na ogół dywan układa się w centralnym punkcie pomieszczenia lub lokalizuje go tak, by wyznaczał daną strefę (np. jadalnianą, wypoczynkową, itp.). W pierwszym z wymienionych przypadków dobrze jest stosować dywany jasne i o większych rozmiarach. Takie dywany powiększają optycznie przestrzeń i czynią ją atrakcyjniejszą pod względem wizualnym. Z kolei, gdy chcemy dywanem zaznaczyć konkretną strefę, należy dobrać jego wielkość do powierzchni tego miejsca. Dywan w salonie ułożony pod stolikiem kawowym powinien wystawać spod mebla z każdej ze stron o przynajmniej 30 cm. Kanapa i fotele powinny całkowicie znajdować się w obszarze dywanu.

Jeżeli jest to niemożliwe, warto zadbać, by na dywanie znalazły się chociaż przednie nóżki tych mebli. Wówczas kącik wypoczynkowy sprawi wrażenie spójnego i harmonijnego, a także będzie praktyczny w użytkowaniu, bo dywan nie będzie się ściągał i chaotycznie jeździł po podłodze. Podobna zasada doboru wielkości dywanu obowiązuje również w jadalni oraz sypialni. W kąciku jadalnianym dywan musi być na tyle duży, by nie utrudniał odstawiania i przysuwania krzeseł do stołu. Dlatego najlepiej jest do wymiarów stołu dodać po około 90 – 100 cm z każdej strony i kupić dywan w takim właśnie rozmiarze. Jadalnia będzie elegancka i funkcjonalna. Z kolei w sypialni modny dywan powinien podkreślać łóżko. Jego wielkość winna odpowiadać wymiarom właśnie tego mebla i być taka, by dywan wystawał spod łóżka o około 50 – 60 cm z każdej strony (oprócz wezgłowia). Wówczas można swobodnie postawić stopy na miłej i ciepłej powierzchni podłogi, co sprawia, że dywan pełni nie tylko funkcję dekoracyjną, ale również praktyczną. Jeżeli przy łóżku stoją szafki nocne, należy ustawić je w całości na dywanie lub w całości poza jego obszarem.

Jaki kolor i wzór modnego dywanu do salonu i nie tylko Pod względem kolorystycznym i wzorniczym można wybierać w dywanach niemal w nieskończoność. Produkty te wręcz zachwycają różnorodnością i mnogością motywów dekoracyjnych. Ogólna zasada jest taka, że dywan powinien pasować do stylu mieszkania i odzwierciedlać jego klimat. Jednak często jest też tak, że nietypowe kolory czy wzory dywanu totalnie odmieniają pomieszczenie i zachęcają do dalszych zmian aranżacyjnych. Jaskrawy, modny dywan do salonu może stać się główną atrakcją tego pomieszczenia i wcale nie musi idealnie współgrać z pozostałymi elementami wyposażenia. Wybór odważniejszych barw lub oryginalnych wzorów może okazać się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, ale tylko pod warunkiem prawidłowo przemyślanej koncepcji. Pamiętajmy, że albo wnętrze nabierze charakteru i ciekawszego wyrazu, albo straci walory estetyczne i stanie się chaotyczne.